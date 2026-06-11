Zapatero e Sánchez em 2025.
Zapatero e Sánchez em 2025.FOTO:DR/Instagram/Zapatero_Psoe
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De Zapatero a Begoña Gómez: as investigações que abalam Sánchez

A mulher do primeiro-ministro, acusada de corrupção, tem uma “audiência preliminar” na segunda-feira, o julgamento do seu irmão terminou na sexta e, na quarta-feira, será a vez do antigo chefe do governo socialista testemunhar como arguido diante do juiz.
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