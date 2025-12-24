Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Crise na Venezuela agrava a tensão entre Lula e Milei
Internacional

Crise na Venezuela agrava a tensão entre Lula e Milei

Presidentes brasileiro e argentino discordam radicalmente a propósito da pressão militar de Washington sobre regime de Maduro. E acentuam o clima frio e distante entre vizinhos.
João Almeida Moreira
