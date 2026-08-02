Espanha instalou nova barreira para dificultar entradas por mar em Ceuta.
Espanha instalou nova barreira para dificultar entradas por mar em Ceuta.FOTO:EPA/Reduan
Internacional

Crise migratória de Ceuta expõe divisões e testa unidade da UE

Ministros do Interior dos 27 reúnem na terça-feira (4 de agosto) após uma carta subscrita por 22 Estados-membros criticar Espanha e exigir resposta coordenada e urgente.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
União Europeia
Internacional
Espanha
Extrema-direita
Imigração ilegal
ceuta
edição impressa
crise migratória
Diário de Notícias
www.dn.pt