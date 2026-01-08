Cooperar, exílio ou pior: as opções do homem por detrás dos “coletivos”

Os “coletivos” são milícias armadas que patrulham de moto as ruas de Caracas e são acusadas de várias violações dos direitos humanos. Por detrás deste grupo paramilitar, que entre outras coisas tem o poder para exigir ver o telemóvel de qualquer pessoa à procura de críticas ao regime, está o ministro do Interior, da Justiça e da Paz venezuelano, Diosdado Cabello. Um veterano do regime que, segundo a Reuters, os EUA estão a pressionar a colaborar com a nova líder interina, Delcy Rodríguez, ou optar pelo exílio. “Duvidar é traição”, dizia o boné que Cabello, que é também responsável pela polícia e as milícias, usou numa manifestação na terça-feira de apoio ao ex-líder venezuelano. Nicolás Maduro foi retirado pelos militares norte-americanos do palácio presidencial no sábado e levado para ser julgado em Nova Iorque por narcoterrorismo. De acordo com pelo menos três fontes da agência de notícias, os EUA estão preocupadas com a possibilidade de Cabello, dada a sua história de rivalidade com Rodríguez e de repressão, estragar os planos para manter o que resta do regime sob controlo. Para evitar esse cenário, estão a tentar forçá-lo a optar pelo exílio, avisando-o que pode ser o próximo alvo dos militares americanos se não cooperar - e ter o mesmo destino (ou pior) que Maduro. Cabello também está acusado de narcotráfico pela justiça dos EUA.Da mesma forma, os americanos estão a olhar para o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, que controla a Força Armada Nacional Bolivariana. Mas acreditam que ele é menos dogmático do que Cabello e mais propenso a seguir a linha imposta pelos EUA, enquanto procura uma saída para evitar o mesmo destino que Maduro. Diosdado Cabello, que é capitão do Exército, é um dos veteranos do regime. A sua ligação ao ex-líder Hugo Chávez (que esteve no poder entre 1999 até à sua morte, em 2013) remonta à tentativa de golpe militar que este liderou em fevereiro de 1992 contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. Quando Chávez foi eleito, ocupou vários cargos, tendo sido vice-presidente, ministro do Interior, da Justiça, das Infraestruturas ou das Obras Públicas. Em 2002, quando Chávez foi derrubado num golpe, assumiu interinamente o poder durante quatro horas, tendo a sua primeira ordem sido ir resgatar o presidente. Quando Chávez morreu era presidente da Assembleia Nacional, o que em teoria o colocava como o próximo presidente. Mas Nicolás Maduro, que tinha sido escolhido por Chávez, ocupou o cargo e ele tornou-se no homem por detrás das forças de segurança e milícias, incluindo os coletivos. É acusado de reprimir os protestos e a cobertura mediática crítica de Maduro, incluindo por uma missão independente de direitos humanos das Nações Unidas em 2024.."Foi terrível". Venezuela diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos.Petróleo: dos barris que Trump diz que o regime venezuelano lhe vai dar ao navio russo apreendido