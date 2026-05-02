Proposta iraniana queria reabertura do estreito de Ormuz antes das negociações sobre o programa nuclear

Segundo um alto responsável iraniano, citado pela agência Reuters sob anonimato, a nova proposta de negociações apresentada pelo Irão visava criar condições para um acordo que pusesse fim ao conflito em curso através de um modelo faseado: primeiro, o fim das hostilidades e a reabertura do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz; depois, numa fase posterior, negociações sobre limitações ao programa nuclear iraniano.Segundo a mesma fonte, o plano incluía ainda garantias de que os Estados Unidos e Israel não voltariam a atacar o Irão, bem como o levantamento do bloqueio imposto por Washington a navios provenientes de portos iranianos.“Dentro deste enquadramento, as negociações sobre a questão nuclear, mais complexa, foram remetidas para a fase final para criar um ambiente mais favorável”, afirmou o responsável iraniano.Em resumo, a proposta tinha cinco condições-chave: - A guerra termina com a garantia de que Israel e os EUA não atacariam novamente;- O Irão abre o Estreito de Ormuz- Os EUA suspendem o bloqueio aos portos iranianos.- Futuras negociações sobre o programa nuclear iraniano serão realizadas em troca da suspensão das sanções americanas.- Washington reconhece o direito do Irão de enriquecer urânio para fins pacíficos, mesmo que o Irão concorde em suspendê-lo.A proposta foi, no entanto, rejeitada por Donald Trump, que afirmou não estar satisfeito com os termos apresentados. “Estão a pedir coisas com as quais não posso concordar”, disse o presidente norte-americano, sem detalhar quais os pontos em desacordo.