Confrontos em Londres entre manifestantes "anti-imigração" e "anti-racistas"

O centro de Londres foi este sábado, 13 de setembro, o cenário de alta tensão com a realização de duas manifestações de sinal contrário. Centenas de milhares de pessoas saíram à rua, umas num protesto anti-imigração convocado pelo ativista de extrema-direita Tommy Robinson, e outras numa contra-manifestação anti-racismo, ainda que mais pequena, resultando em confrontos e uma forte presença policial.A marcha organizada por Robinson, sob o lema "Unite the Kingdom", tinha como objetivo chegar a Parliament Square. No entanto, o seu percurso foi confrontado por ativistas do grupo "Stand Up to Racism", que se concentraram em Whitehall para se oporem àquilo que classificam como um discurso de ódio e de divisão.A Polícia Metropolitana viu-se forçada a criar barreiras e cordões de segurança para manter os dois grupos separados. Segundo as autoridades, foram registados vários focos de tensão e agressões a agentes, que tentavam impedir que os manifestantes violassem as áreas restritas e entrassem em confronto direto.Este evento sublinha a crescente polarização política e social no Reino Unido, onde o debate em torno da imigração e do racismo continua a gerar intensas manifestações.