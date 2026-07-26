Marcha de luto em Berlim passa ao lado de cartaz da polícia com identificação do suspeito do atentado da véspera.
Marcha de luto em Berlim passa ao lado de cartaz da polícia com identificação do suspeito do atentado da véspera.Foto: EPA/CLEMENS BILAN
Internacional

Condenado em maio por preparar “ato grave de violência”, consumou ameaça na marcha ‘gay’ de Berlim

Jovem de 21 anos tentou juntar-se ao Estado Islâmico no ano passado. Com pena suspensa, atropelou e esfaqueou dezenas que passeavam junto da festa do orgulho LGBT.
César Avó
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