Manifestação em Erbil, no Curdistão iraquiano, contra os ataques do exército sírio.
Manifestação em Erbil, no Curdistão iraquiano, contra os ataques do exército sírio.EPA/GAILAN HAJI
Internacional

Como é que os curdos sírios foram abandonados à sua sorte (de novo)

Com o apoio da Turquia e dos EUA, o presidente sírio pôs fim às Forças Democráticas da Síria. E, de um golpe, fez recuar os curdos para o seu bastião, e acabou com o seu projeto autonómico.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
