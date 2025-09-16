Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Israel iniciou uma grande ofensiva terrestre na cidade de Gaza.
Israel iniciou uma grande ofensiva terrestre na cidade de Gaza.ATEF SAFADI / EPA
Internacional

Comissão da ONU diz que Netanyahu incitou o genocídio na Faixa de Gaza

As autoridades israelitas são acusadas de cometer quatro dos cinco atos de genocídio estabelecidos em 1948 contra os palestinianos. Israel considera o documento “falso” e “escandaloso”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
ONU
Gaza
Benjamin Netanyahu
Genocídio
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt