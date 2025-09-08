Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se na sede, em Nova Iorque.
Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se na sede, em Nova Iorque.UN PHOTO/ESKINDER DEBEBE
Internacional

Começa Assembleia Geral da ONU num mundo com mais conflitos e longe dos objetivos para 2030

A ambição da Organização das Nações Unidas revela-se inversamente proporcional aos resultados obtidos, seja na resolução de conflitos, seja no desenvolvimento sustentável.
César Avó
ONU
António Guterres
Assembleia Geral da ONU
Guerras
Annalena Baerbock
edição impressa
Agenda 2030

