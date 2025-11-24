Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José António Kast ficou atrás da comunista Jeannete Jara na primeira volta no Chile, mas é favorito à segunda. Se vencer fará pender o país para a direita.
José António Kast ficou atrás da comunista Jeannete Jara na primeira volta no Chile, mas é favorito à segunda. Se vencer fará pender o país para a direita.EPA/AILEN DIAZ
Internacional

Com vitória provável no Chile, direita igualaria esquerda na América do Sul

Subcontinente onde coabitam de Milei a Maduro, passando por Lula, continua muito dividido mas guina para o conservadorismo, sobretudo se Kast confirmar o favoritismo e chegar ao La Moneda.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Brasil
Direita
Esquerda
Argentina
América do Sul
Chile
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt