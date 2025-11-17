Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jara e Kast voltam a enfrentar-se a 14 de dezembro.
Internacional

Candidato de extrema-direita parte como favorito à segunda volta no Chile

José Antonio Kast somou menos votos do que a comunista Jeanette Jara, ex-ministra de Boric, mas deve reunir o apoio da maioria dos eleitores do terceiro, quarto e quinta mais votados, todos de direita
João Almeida Moreira
Internacional
Chile
presidenciais
