Cinco mortos na região de Moscovo após ataque ucraniano

Um ataque da Ucrânia com drones causou hoje, 4 de agosto, a morte de cinco pessoas e seis feridos na região de Moscovo, Rússia, anunciou o governador local, Andrey Vorobyov.“Esta manhã, as forças de defesa aérea [russas] repeliram um ataque com drones contra a região de Moscovo”, escreveu o responsável no Telegram, precisando que vários incêndios deflagraram, no entanto, na zona industrial de Novoselki, após o ataque que atingiu um armazém.Este ataque, com um balanço elevado no número de vítimas para a região de Moscovo, sucedeu a várias centenas de quilómetros da linha da frente, onde os exércitos russo e ucraniano se enfrentam há mais de quatro anos.Nas últimas semanas, a Ucrânia tem levado a cabo ataques aéreos contra armazéns russos, que se inscrevem numa campanha de ataques de longo alcance lançados por Kiev contra infraestruturas civis na Rússia.A Ucrânia tem visado, em particular, armazéns da empresa gigante do comércio eletrónico Wildberries.Na região de Leningrado (noroeste), um ataque provocou um incêndio num centro logístico da Wildberries, confirmou o departamento de imprensa da empresa.O governador local, Alexandre Drozdenko, informou que 17 drones foram abatidos na região e que se verificaram estragos materiais em um armazém.Do lado ucraniano, na região de Sumi, duas crianças e um idoso foram mortos em ataques com bombas aéreas guiadas russas durante a noite, segundo o governador Oleg Grygorov.Os corpos das duas meninas foram encontrados nos escombros da sua habitação, segundo a mesma fonte.A cidade de Kherson também foi alvo de ataques do exército russo durante a noite, tendo ficado ferido um morador de 52 anos, segundo a administração militar da cidade.