Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cinco mortos em queda de helicóptero no monte Kilimanjaro
Internacional

Cinco mortos em queda de helicóptero no monte Kilimanjaro

O acidente ocorreu quando o helicóptero realizava uma operação de resgate, para recolher duas pessoas a necessitar de assistência médica.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Cinco pessoas morreram esta quarta-feira, 24 de dezembro, na sequência da queda de um helicóptero na montanha mais alta de África, o monte Kilimanjaro, no norte da Tanzânia.

Segundo a Sky News, que cita as autoridades locais, o acidente ocorreu quando o helicóptero realizava uma operação de resgate, para recolher duas pessoas a necessitar de assistência médica.

As vítimas mortais são as duas pessoas resgatadas (ambos cidadãos estrangeiros), um médico local, um guia turístico e o piloto da aeronave.

O helicóptero terá caído de uma altitude de cerca de 4 mil metros.

A Autoridade de Aviação Civil da Tanzânia abriu um inquérito para tentar apurar as causas do acidente e perceber se todas as normas de segurança foram cumpridas.

Acidentes aéreos no monte Kilimanjaro são raros. O último registado ocorreu em novembro de 2008, quando quatro pessoas morreram.

Acidente aéreo
Monte Kilimanjaro
Tanzânia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt