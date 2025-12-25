Cinco mortos em queda de helicóptero no monte Kilimanjaro

Cinco pessoas morreram esta quarta-feira, 24 de dezembro, na sequência da queda de um helicóptero na montanha mais alta de África, o monte Kilimanjaro, no norte da Tanzânia.Segundo a Sky News, que cita as autoridades locais, o acidente ocorreu quando o helicóptero realizava uma operação de resgate, para recolher duas pessoas a necessitar de assistência médica.As vítimas mortais são as duas pessoas resgatadas (ambos cidadãos estrangeiros), um médico local, um guia turístico e o piloto da aeronave.O helicóptero terá caído de uma altitude de cerca de 4 mil metros.A Autoridade de Aviação Civil da Tanzânia abriu um inquérito para tentar apurar as causas do acidente e perceber se todas as normas de segurança foram cumpridas.Acidentes aéreos no monte Kilimanjaro são raros. O último registado ocorreu em novembro de 2008, quando quatro pessoas morreram.