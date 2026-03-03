Cinco mortos e um desaparecido após o colapso de passadiço de uma praia em Espanha (com vídeo)

Cinco pessoas morreram e uma está desaparecida na sequência do colapso de um passadiço de madeira que ligava a um penhasco esta terça-feira, 3 de março, na zona costeira de El Bocal, perto da cidade espanhola de Santander. O acidente registou-se cerca das 16h30 (menos uma hora em Lisboa) num local muito frequentado por caminhantes. A estrutura cedeu repentinamente numa altura em em que sete pessoas se encontravam a atravessar o passadiço. Além dos cinco mortes e do desaparecido, uma rapariga foi resgatada com vida, tendo sido transportada para o hospital.As sete pessoas que estavam no passadiço caíram na água e nas rochas. Fontes do Ministério da Educação da Cantábria, citadas pelo jornal El País, dizem que as vítimas são jovens estudantes do Centro Integrado de Formação Profissional La Granja, da cidade de Heras. As identidades ainda são desconhecidas, sendo que terão idades na casa dos 20 anos.Refira-se que as buscas pela pessoa desaparecida estão a ser dificultadas pelo terreno acidentado daquela zona costeira, composta por muitas rochas e piscinas naturais, com ondas muito fortes.