Ciberataque causa perturbações nos aeroportos europeus, incluindo Bruxelas e Heathrow

O aeroporto de Bruxelas foi atingido por um ataque informático contra o fornecedor de serviços de 'check-in' e embarque, estando a sentir-se impactos na programação de voos naquele e noutros aeroportos, informou este sábado, 20 de setembro, a autoridade aeroportuária da capital belga.Em comunicado, o Aeroporto de Bruxelas afirmou que o ataque, registado na sexta-feira, 19, à noite, também afetou vários aeroportos europeus, sem adiantar mais detalhes.O incidente fez com que as operações de 'check-in' e embarque tivessem de ser realizadas manualmente.A autoridade admitiu que o ataque "tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos".Por isso, aconselhou os passageiros com ligações este sábado a verificarem o estado do voo junto da companhia aérea, antes de viajarem para o aeroporto, e a só se deslocarem se o voo estiver confirmado.O aeroporto de Bruxelas tem ligações diretas com os aeroportos portugueses de Lisboa, Porto e Faro, operadas pelas companhias aéreas TAP, Ryanair, Brussels Airlines, Transavia e TUI fly Belgium.A ANA - Aeroportos de Portugal disse à Renascença que os sistemas dos aeroportos portugueses não foram atingidos. À Lusa, a empresa acrescentou que está "a acompanhar e a monitorizar em permanência a situação ocorrida noutros aeroportos europeus".No entanto, de acordo com o portal do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 07:15 já foi cancelado. Outro voo, com partida de Bruxelas e aterragem prevista para Lisboa às 13:45, também foi cancelado.O aeroporto londrino de Heathrow, o maior da Europa, anunciou que o seu fornecedor de faturação e embarque está com “um problema técnico” que pode causar demoras nas partidas.Numa mensagem divulgada através da rede social X, Heathrow disse que a empresa Collins Aerospace, encarregada dos sistemas de embarque para “várias ligações aéreas em múltiplos aeroportos a nível mundial” tem “um problema técnico que pode causar demoras aos passageiros que partem”."Enquanto, o fornecedor está a trabalhar para resolver o problema rapidamente, recomendamos aos passageiros que consultem o estado do seu voo com a companhia aérea antes de viajarem”, acrescentou a mesma fonte.Da mesma forma, Heathrow pediu aos passageiros para chegarem ao aeroporto com pelo menos três horas de antecedência para voos de longo curso, ou duas horas para voos domésticos no Reino Unido, com o objtivo de “minimizar as interrupções”.A mensagem de Heathrow chegou depois de o aeroporto de Bruxelas anunciar que tinha sido afetado durante a noite por um “ciberataque” contra o fornecedor de serviços de embarque, que também afetou outros nós aéreos como o de Berlim.O aeroporto de Frankfurt não foi afetado, segundo um porta-voz.