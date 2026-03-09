Internacional

Putin felicita novo líder supremo do Irão. Explosão junto a sinagoga em Liège num "ato de antissemitismo"

Acompanhe aqui as principais incidências desta segunda-feira, 9 de março, sobre a guerra no Médio Oriente.
Putin felicita novo líder supremo do Irão. Explosão junto a sinagoga em Liège num "ato de antissemitismo"
EPA/STRINGER

Eleições legislativas adiadas por dois anos no Líbano

O parlamento libanês adiou hoje por dois anos as eleições legislativas que estavam previstas para maio devido à guerra em curso entre Israel e o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah, anunciou o presidente daquela câmara, Nabih Berri.

A sessão parlamentar foi realizada com a presença de membros do grupo islamista Hezbollah, enquanto aviões israelitas bombardeavam os subúrbios do sul de Beirute.

Israel, apesar do cessar-fogo em vigor, tem vindo a intensificar ofensivas militares no país vizinho e investiu mesmo em incursões militares para posições mais avançadas no território libanês.

Lusa

Israel diz que o Irão está a usar munições de fragmentação contra as suas cidades

Um porta-voz militar israelita denunciou hoje que o Irão está a usar "quase diariamente" munições de fragmentação contra Israel, acrescentando que os iranianos já tinham disparado este tipo de mísseis durante a guerra de 12 dias em junho passado.

O tenente-coronel Nadav Shoshani garante que essas munições atingiram as áreas civis mais densamente povoadas de Jerusalém e da região central do país.

Uma munição de fragmentação é uma bomba que se abre no ar e liberta pequenas bombas que são projetadas por uma área maior.

Kremlin felicita Khamenei por se tornar líder supremo do Irão

O presidente russo Vladimir Putin enviou um telegrama ao ayatollah Mojtaba Khamenei a dar-lhe os parabéns por se ter tornado o novo líder supremo do Irão.

Na mensagem, publicada no site do Kremlin esta segunda-feira, é reafirmado o “apoio inabalável de Moscovo a Teerão”, sendo ainda garantido que “a Rússia tem sido e continuará a ser uma parceira confiável da República Islâmica”.

“Num momento em que o Irão se opõe à agressão armada, a sua gestão neste alto cargo exigirá, sem dúvida, muita coragem e dedicação. Tenho certeza de que dará continuidade, com honra, ao trabalho do seu pai e unirá o povo iraniano”, pode ler-se na mensagem de Putin.

Trump assegura que preços do petróleo vão descer

Donald Trump assegurou este domingo que os preços do petróleo "cairão rapidamente quando a ameaça nuclear iraniana for eliminada".

"Os preços do petróleo a curto prazo, que cairão rapidamente quando a ameaça nuclear iraniana for eliminada, são um preço muito pequeno a pagar pela segurança e paz dos EUA e do mundo. Só os tolos pensariam de forma diferente!", escreveu o presidente dos Estados Unidos na rede social Truth Social.

MNE do Irão diz que "não faz sentido" falar de um cessar-fogo neste momento

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou em conferência de imprensa que não há espaço para negociações de cessar-fogo neste momento.

Enquanto os ataques continuarem, "não faz sentido falar de outra coisa que não seja defesa e retaliação contra os inimigos", disse Esmail Baghae quando questionado sobre a possibilidade de um cessar-fogo.

Recorde-se que, na semana passada, Trump revelou que os líderes iranianos estavam a "telefonar" e a perguntar "como chegar a um acordo", mas afirmou que lhes disse que era tarde demais e que a guerra só terminaria em caso de "rendição incondicional" do Irão.

Paralelamente, Baghaei negou que os ataques contra Azerbaijão, Turquia e Chipre tenham sido levados a cabo pelas forças armadas iranianas a partir de território do Irão.

Ataques no Bahrein fazem 32 feridos

Os ataques iranianos com drones no Bahrein causaram ferimentos em 32 civis.

Segundo a agência de notícias estatal do Bahrein o ataque foi na região de Sitra, perto da capital Manama.

Entre os feridos estão uma rapariga de 17 anos e crianças de sete e oito anos. A vítima mais jovem é um bebé de dois meses.

Dois feridos devido a queda de destroços em Abu Dhabi

Duas pessoas ficaram feridas devido a dois incidentes de queda de destroços em dois locais em Abu Dhabi, depois de as defesas aéreas terem intercetado mísseis.

O primeiro incidente resultou em ferimentos ligeiros num cidadão jordano. O segundo causou ferimentos moderados a um egípcio.

Refinaria de petróleo do Bahrein atingida por ataque de drones

Um ataque de drones por parte do Irão à refinaria de petróleo Bapco, no Bahrein, provocou vários feridos e danos na zona de Sitra.

A Bapco é a principal refinaria de petróleo do país.

Este incidente aconteceu já depois de o presidente do Irão ter prometido, no fim de semana, que os ataques contra as nações do Golfo iriam cessar.

Von der Leyen alerta para “conflito regional com consequências não intencionais”

A presidente da Comissão Europeia alertou hoje para o “conflito regional com consequências não intencionais” no Médio Oriente, com a guerra iniciada por Israel e Estados Unidos ao Irão, vincando que “não deve haver lágrimas pelo regime iraniano”.

“Estamos agora a assistir a um conflito regional com consequências não intencionais e os efeitos colaterais já são uma realidade hoje - seja na energia e nas finanças, no comércio e nos transportes ou no deslocamento de pessoas”, disse Ursula von der Leyen, intervindo na Conferência Anual dos Embaixadores da União Europeia, em Bruxelas.

No dia em que se registam aumentos acentuados dos preços do gás natural (de 30% para os 69 euros por megawatt-hora) e do petróleo (com o Brent a ultrapassar os 100 euros por barril), a líder do executivo comunitário assinalou que “se podem ouvir diferentes opiniões sobre se o conflito no Irão é uma guerra de escolha ou uma guerra de necessidade”.

“Mas acredito que este debate perde parcialmente o essencial porque a Europa deve concentrar-se na realidade da situação, vendo o mundo tal como ele realmente é hoje. Quero ser clara: não deve haver lágrimas pelo regime iraniano que infligiu morte e impôs repressão ao seu próprio povo […] e que causou devastação e desestabilização em toda a região através dos seus representantes armados com mísseis e drones”, afirmou, sem nunca mencionar os ataques iniciais norte-americanos e israelitas.

Lusa

Países do G7 devem discutir hoje uso das reservas de petróleo

Os ministros das Finanças do G7 admitem discutir a utilização de reservas estratégicas de petróleo, no quadro da guerra no Médio Oriente, indicou hoje uma fonte do Governo francês à Agência France Presse.

A fonte governamental francesa disse que se trata de "uma opção em análise".

Os ministros das Finanças do G7 (Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e Itália) reúnem-se hoje às 13:30 (12:30 em Lisboa), sob a presidência francesa.

A reunião deve examinar as consequências económicas da guerra no Médio Oriente, que provocou a subida dos preços do petróleo e do gás na última semana.

O encontro vai decorrer por vídeo conferência.

Lusa

Explosão junto a sinagoga em Liège, na Bélgica, sem feridos. Autarquia fala em ato extremamente violento de antissemitismo

FOTO: EPA/OLIVIER HOSLET

Uma explosão foi sentida hoje de madrugada em frente a uma sinagoga em Liège, na Bélgica, disse a polícia, acrescentando que não se registaram feridos.

A explosão ocorreu às 04:00 (03:00 em Lisboa, em frente à sinagoga da rua Léon Frédéricq, em Liège, provocando danos materiais.

As janelas dos edifícios situados em frente da sinagoga foram estilhaçadas, disse um porta-voz da polícia de Liège.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança para permitir a investigação inicial em curso.

O autarca local e a Câmara Municipal expressaram uma veemente condenação a este "ato extremamente violento de antissemitismo, que contraria a tradição de Liège de respeito ao próximo". "Importar conflitos externos para nossa cidade é inaceitável", diz a autarquia liderada por Willy Demeyer.

China pede respeito pela soberania do Irão após nomeação do novo líder

China pediu hoje respeito pela soberania e pela integridade territorial do Irão após a nomeação do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, e reiterou a sua oposição a qualquer interferência externa nos assuntos internos de outros países.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Guo Jiakun afirmou que Pequim se opõe a qualquer ingerência “sob qualquer pretexto” e apelou ainda a um cessar-fogo imediato e ao regresso ao diálogo para evitar uma nova escalada do conflito no Médio Oriente.

O porta-voz indicou que a designação do novo líder supremo é “uma decisão tomada pela parte iraniana de acordo com a sua própria Constituição”, quando questionado sobre os relatos da nomeação de Mojtaba Khamenei como sucessor do seu pai, o aiatola Ali Khamenei.

Lusa

Preço do gás natural dispara 30% para 69 euros

O preço do gás natural subiu mais de 30% na abertura da sessão de hoje, atingindo os 69 euros por megawatt-hora (MWh), devido ao conflito no Médio Oriente.

De acordo com dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 08:00 de hoje (07:00 hora de Lisboa), o preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, referência na Europa, subiu 30,02%, para 69 euros por megawatt-hora (MWh).

Na sexta-feira, os preços do gás natural tinham subido mais 5,23%, fechando a cotar nos 53,38 euros.

No que diz respeito aos preços do petróleo Brent, às 07:30 de hoje (06:30 hora em Lisboa), era negociado a 109,62 dólares, uma subida de 17,53%, segundo dados da Bloomberg.

No entanto, pouco depois das 03:00, o Brent já tinha subido mais de 28%, atingindo os 119,50 dólares.

O preço do crude subiu mais de 40% desde o início da guerra comercial entre os EUA e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.

Lusa

Enviado chinês condenou ataques contra civis em visita à Arábia Saudita

O enviado especial chinês para o Médio Oriente, Zhai Jun, condenou hoje ataques contra civis e manifestou a profunda preocupação de Pequim com o aumento das tensões na região, durante uma visitou à Arábia Saudita.

Zhai, cuja viagem tinha sido anunciada pelo Governo chinês sem especificar as datas, disse ao ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan, que “a soberania, a segurança e a integridade territorial dos países do Golfo são invioláveis”, segundo comunicado difundido pela diplomacia chinesa.

“Promover a paz e pôr fim ao conflito é a solução fundamental para a atual situação”, declarou o representante do país asiático.

Zhai apelou ainda “a todas as partes” para “porem fim imediatamente a todas as operações militares”, segundo o comunicado.

O diplomata transmitiu ao seu interlocutor que “a China continuará a desempenhar um papel construtivo e está disposta a trabalhar com a Arábia Saudita para colaborar ativamente com todas as partes e envidar esforços incansáveis para manter a paz e a estabilidade na região do Golfo”.

Pequim atuou também como mediador no processo de aproximação que culminou com o restabelecimento das relações diplomáticas entre Teerão e Riade em 2023.

Segundo o comunicado chinês, o ministro saudita afirmou que “o Médio Oriente atravessa uma crise sem precedentes, com as chamas da guerra a estenderem-se aos países do Golfo”.

Na sua opinião, esta conjuntura “ameaça gravemente a estabilidade regional e afeta o fornecimento energético mundial e a segurança marítima”.

“A Arábia Saudita está plenamente consciente dos perigos de uma escalada do conflito e tem atuado constantemente com a máxima moderação”, disse Bin Farhan, acrescentando que espera que “a China continue a desempenhar um papel positivo na promoção de um cessar-fogo”.

A China, principal parceiro comercial de Teerão e maior comprador do seu petróleo, tem condenado repetidamente os ataques ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel por “violarem a soberania” do país persa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou no domingo que a guerra no Irão “nunca deveria ter eclodido” e apelou ao “cessar imediato das operações militares para evitar uma escalada e a expansão do conflito”.

Wang declarou numa conferência de imprensa que “a história do Médio Oriente tem demonstrado repetidamente ao mundo que a força não é a solução para os problemas”.

O chefe da diplomacia chinesa tem ainda defendido nos últimos dias a necessidade de “manter a segurança das rotas marítimas”, tendo em conta que 45% do petróleo que a China importa chega através do Estreito de Ormuz.

Lusa

Voo militar com 61 passageiros, incluindo 54 portugueses, chegou a Lisboa

O voo militar de repatrimanto, com 54 portugueses e sete cidadãos estrangeiros a bordo, que partiu de Riade, na Arábia Saudita, no domingo à tarde, chegou hoje cerca das 06:00 ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.

De acordo com vários meios de comunicação, o avião militar chegou pouco depois da hora prevista, 05:30, em mais uma operação de retirada de portugueses do Médio Oriente, que envolveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Força Aérea.

Em declarações à agência Lusa no domingo à noite, o secretário de Estado das Comunidades adiantou que o voo, com 54 portugueses a bordo, três luso-canadianos, um cidadão britânico, dois brasileiros e um sul-coreano, saiu de Riade, capital da Arábia Saudita, às 15:40 de domingo, com escala em Creta, na Grécia, para reabastecer.

Segundo Emídio Sousa, estas pessoas estavam quase todas no Qatar, que tem o espaço aéreo fechado, havendo “mais cinco que estavam em Riade” e outras duas que se juntaram a partir do Barein.

“A maioria são situações de pessoas que estavam a viajar, ou de negócios ou de turismo. Neste caso também há alguns residentes, embora a maior parte dos residentes tenha optado por ficar. (…) Sentem que estão seguros, a defesa aérea é muito eficaz e eles sentem que estão seguros, estão a trabalhar, a maioria não pretende regressar”, adiantou o secretário de Estado.

Acrescentou que estas pessoas aguardavam “há uma semana, sensivelmente” pela possibilidade de regressar a Portugal depois de terem visto a viagem interrompida pela guerra no Médio Oriente.

Relativamente aos sete cidadãos estrangeiros que vêm no voo, Emídio Sousa explicou que os vários Estados-membros partilham informação sobre quem está em lista de espera para ser repatriado e que havia disponibilidade de vagas no voo português.

Sobre a possibilidade de vir a ser realizado outro voo de repatriamento, o secretário de Estado afirmou que “para já, não”.

“Julgo que não haverá necessidade nos próximos dias, iremos ver, mais três ou quatro dias, como é que as coisas decorrem, mas a sensação que tenho é que não iremos ter necessidade de fazer outro voo próprio”, disse.

Acrescentou que o Governo irá “acompanhar a situação em permanência”, tendo em conta que há voos comerciais que se vão realizando, “o que permite àqueles que ainda não vieram, se o quiserem fazer, vão ter aqui possibilidade nos próximos dias”.

Lusa

Preço do petróleo sobe mais de 27% e ultrapassa 118 dólares por barril

O preço do barril de petróleo ultrapassou hoje os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais, num mercado afetado pela guerra prolongada no Médio Oriente e pelo bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz.

Por volta das 02:30 (em Lisboa), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.

O Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.

O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, em 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

Lusa

EUA ordenam saída de pessoal diplomático não essencial da Arábia Saudita

Os Estados Unidos (EUA) ordenaram no domingo a saída do pessoal diplomático não essencial da Arábia Saudita, país que está a ser alvo da retaliação iraniana aos ataques norte-americanos e israelitas.

Numa nota divulgada no domingo, o Departamento de Estado norte-americano indica que “ordenou aos funcionários não essenciais do governo dos Estados Unidos e aos seus familiares que abandonassem a Arábia Saudita devido aos riscos para a sua segurança”.

Lusa

Novo ataque contra Israel após escolha de Mojtaba Khamenei como líder supremo

O Irão lançou no domingo a primeira salva de mísseis contra Israel após o anúncio que o 'ayatollah' Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do país, revelou a rádio e televisão estatal iraniana.

“Os mísseis de defesa iranianos respondem ao terceiro líder da República Islâmica”, indicou a agência de notícias Irib na plataforma de mensagens Telegram, mostrando um projétil com a inscrição “sob o seu comando Seyyed Mojtaba”.

O sucessor do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e norte-americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.

“O ‘ayatollah’ Mojtaba Hosseini Khamenei […] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos”, lê-se num comunicado daquele órgão clerical xiita, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

Lusa

Acompanhe aqui as incidências sobre a guerra no Médio Oriente

Bom dia!

Acompanhe aqui as principais incidências do dia sobre a guerra no Médio Oriente.

Guerra no Médio Oriente
Irão
Operação Fúria Épica

Eventos-Chave

Eleições legislativas adiadas por dois anos no Líbano

Israel diz que o Irão está a usar munições de fragmentação contra as suas cidades

Kremlin felicita Khamenei por se tornar líder supremo do Irão

Trump assegura que preços do petróleo vão descer

Ver mais
Diário de Notícias
www.dn.pt