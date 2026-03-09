Putin felicita novo líder supremo do Irão. Explosão junto a sinagoga em Liège num "ato de antissemitismo"

O parlamento libanês adiou hoje por dois anos as eleições legislativas que estavam previstas para maio devido à guerra em curso entre Israel e o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah, anunciou o presidente daquela câmara, Nabih Berri.A sessão parlamentar foi realizada com a presença de membros do grupo islamista Hezbollah, enquanto aviões israelitas bombardeavam os subúrbios do sul de Beirute.Israel, apesar do cessar-fogo em vigor, tem vindo a intensificar ofensivas militares no país vizinho e investiu mesmo em incursões militares para posições mais avançadas no território libanês.Lusa