Chegaram 225 ao todo. Embarcação com recorde de 128 migrantes atravessa Canal da Mancha

Mais de 200 migrantes chegaram sexta-feira à costa inglesa em três barcos, um dos quais com 128 pessoas a bordo, um recorde para uma única embarcação na perigosa travessia do Canal da Mancha.Na sexta-feira, chegaram 225 migrantes a Inglaterra a bordo de três barcos, segundo dados do Ministério do Interior britânico citado pela agência de notícias Agence France-Presse (AFP).Numa das embarcações, viajavam 128 pessoas, segundo a BBC, que lembra que o recorde anterior era de 125 pessoas numa mesma embarcação, registado em setembro de 2025.“As redes de traficantes de migrantes estão a correr mais riscos do que nunca, com o número de pessoas que amontoam em embarcações não navegáveis a aumentar de ano para ano”, afirmou um porta-voz do Ministério do Interior à AFP.No entanto, o número de migrantes que chegou ao Reino Unido após atravessar o Canal da Mancha diminuiu 41% no primeiro semestre deste ano, em comparação com período homólogo de 2025, segundo dados do Ministério do Interior.Desde janeiro, já chegaram por via marítima ao Reino Unido 12.439 pessoas.O governo britânico assinou, em abril, um acordo de três anos com as autoridades francesas que prevê o pagamento de 771 milhões de euros (662 milhões de libras) para financiar patrulhas nas praias de onde partem estas embarcações improvisadas.O governo trabalhista apresentou também, no início deste mês, no Parlamento, um projeto de lei para reformar o sistema de asilo e imigração, liderado pela ministra do Interior, Shabana Mahmood, que visa dissuadir a imigração e acelerar as expulsões.