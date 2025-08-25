Chegadas de migrantes ao Reino Unido batem recorde

Um número recorde de 28.076 migrantes já atravessaram este ano o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido em pequenos barcos, um aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados do governo liderado por Keir Starmer. Valor que foi alcançado no domingo com a travessia de 212 migrantes. Estes números recorde surgem num momento em que existe crescente preocupação pública com a imigração, com sondagens recentes a apontar que este tema é realmente a principal preocupação dos britânicos. E que tem sido acompanhada por protestos anti-imigrantes, mas também contra-protestos, um pouco por todo o país em frente aos hotéis que acolhem requerentes de asilo, depois de, na semana passada, uma decisão judicial ter ordenado a remoção de 140 migrantes do sexo masculino de um hotel em Epping, arredores de Londres. O objetivo do governo de Starmer é ir eliminando o recurso a hotéis até 2029.Um artigo do The Guardian deste domingo denunciou também o aumento de abusos contra deputados, nomeadamente trabalhistas, relacionados com os debates sobre a imigração. Alguns dos deputados que falaram com o jornal falam em assédio online e ameaças de morte piores do que os registados no Brexit.O fim de semana ficou ainda marcado pelo anuncio do governo trabalhista de que pretende reformar o seu processo de recurso de asilo para acelerar as decisões, reduzir a acumulação de casos e eliminar gradualmente o uso de hotéis para acolher requerentes de asilo. No plano agora divulgado está prevista a criação de um organismo independente de juízes para lidar com este tipo de processos, procurando reduzir a acumulação de 106.000 casos a aguardar julgamento, incluindo 51.000 recursos de asilo pendentes com um tempo médio de espera superior a 53 semanas.A ministra do Interior, Yvette Cooper, explicou que as mudanças visam restaurar “o controlo e ordem” num sistema que descreveu como “completo caos”..50 mil ilegais cruzaram canal da Mancha nos 402 dias de Starmer no poder no Reino Unido.Macron e Starmer unidos na necessidade de travar imigração