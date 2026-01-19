Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em Raqqa, as bandeiras curdas deram lugar à nova bandeira síria.
Em Raqqa, as bandeiras curdas deram lugar à nova bandeira síria.FOTO: EPA/AHMAD FALLAHA
Cessar-fogo de Damasco com curdos desrespeitado nas primeiras horas

Acordo anunciado pelo líder sírio prevê retirada das forças curdas para o nordeste e integração destas nas instituições do país, mas registaram-se confrontos nas horas seguintes.
César Avó
Síria
curdos
Ahmed al-Sharaa

