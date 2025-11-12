Casal russo acusado de golpe milionário com criptomoedas encontrado esquartejado no Dubai

O casal russo Roman e Anna Novak, que foi acusado de estar envolvido num golpe bilionário com criptomoedas, foram assassinados e esquartejados perto do Dubai, de acordo com notícias avançadas pela imprensa russa.As autoridades dos Emirados Árabes Unidos e a polícia de São Petersburgo estão a investigar o caso.O casal desapareceu a 2 de outubro, depois se ter encontrado com um grupo de criminosos que diziam ser investidores e, nesse sentido, conseguiram levar Roman e Anna para um resort nas montanhas de Hatta, a cerca de 125 quilómetros de distância do Dubai.Mas, ao que tudo indica, o casal russo terá ficado em cativeiro ao mesmo tempo que os criminosos exigiam as senhas de acesso à carteira digital de Roman Novak. Assim, que perceberem que a conta não tinha fundos, o casal foi assassinado e esquartejado, tendo depois os restos mortais sido largados em caixotes do lixo de um centro comercial.As autoridades russas anunciaram entretanto a detenção de oito suspeitos, entre eles ex-investidores que tinham sido lesados por Roman Novak e um ex-funcionário do Ministério do Interior do governo de Vladimir Putin. O jornal norte-americano New York Post revela que três dos detidos terão participado nos homicídios, enquanto outros quatro são acusados de planear o crime, havendo dúvidas quanto ao papel desempenhado pelo oitavo suspeito.Roman Novak foi condenado a seis anos de prisão em novembro de 2020, pelos crimes de fraude, por ter enganado vários investidores em criptomoedas no valor de cerca de 500 milhões de dólares (cerca de 431 milhões de euros).Em 2023, deixou a prisão em liberdade condicional e mudou-se para o Dubai, onde continuou a operar no setor das criptomoedas.