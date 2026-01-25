Caracas liberta luso-venezuelana Carla da Silva, que estava condenada a 20 anos de prisão

A luso-venezuelana Carla da Silva, condenada a mais de 20 anos de prisão na Venezuela, foi libertada este domingo, 25 de janeiro, anunciou esta noite o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.Em comunicado, o MNE refere que “está a acompanhar o caso e em contacto com a família”.Ainda segundo o ministério, Carla da Silva, “que acaba de ser libertada”, já tinha cumprido cerca de cinco anos dos “mais de 20 anos de prisão” a que tinha sido condenada.A luso-venezuelana estava presa após acusação de ter participado numa tentativa de derrube do regime de Nicolás Maduro, o ex-Presidente entretanto capturado pelos Estados Unidos.Este domingo, ao início da tarde, tinha sido já anunciada a libertação de pelo menos 80 presos políticos: "Pelo menos 80 presos políticos, cujos casos estamos a verificar, foram libertados hoje em todo o país. É provável que outras libertações venham ainda a ocorrer", escreveu o diretor da ONG Foro Penal, Alfredo Romero, na rede social X.