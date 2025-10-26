Canadá volta a transmitir anúncio de TV que levou Trump a aumentar taxas

A província de Ontário, no Canadá, voltou a transmitir no sábado à noite, 25 de outubro, o anúncio televisivo que irritou Donald Trump e que levou o Presidente norte-americano a aumentar as tarifas sobre os produtos do Canadá.A transmissão foi feita em horário nobre, durante o segundo jogo da World Series, a final de basebol entre os canadianos Toronto Blue Jays e os norte-americanos Los Angeles Dodgers, de acordo com a imprensa norte-americana. . Donald Trump fez o anúncio do aumento das tarifas sobre os produtos do Canadá na rede social Truth Social, apontado como justificação um anúncio televisivo que utilizava declarações do antigo presidente republicano Ronald Reagan contra as taxas, promovido pelo governo de Ontário, a província canadiana onde se situa a capital, Otava.O anúncio de um minuto utiliza as palavras proferidas em 1987 por Reagan, idolatrado pelos conservadores norte-americanos, contra as tarifas e como crítica às taxas que Trump impôs ao Canadá, um dos principais parceiros comerciais dos EUA.. A Fundação Ronald Reagan já reagiu, declarando na rede social X que a campanha publicitária canadiana utilizou "de forma seletiva excertos de áudio e vídeo" de um discurso radiofónico sobre o comércio do antigo presidente.Na sequência da emissão do anúncio na Fox, a cadeia de televisão norte-americana preferida de Trump, na sexta-feira, durante o primeiro jogo da World Series, o Presidente norte-americano reagiu pondo termo às negociações com o Canadá sobre as tarifas, quando parecia que os dois países estavam perto de chegar a acordos setoriais.O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou, na sexta-feira, que a campanha com o polémico anúncio televisivo terminaria na segunda-feira, mas que a publicidade seria transmitida durante o segundo jogo do campeonato de basebol..Canadá retira anúncio de televisão que levou Trump a romper negociações comerciais. A medida não satisfez Trump que este sábado, antes de chegar à Malásia, onde participa na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), com o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, reiterou o aumento adicional das tarifas sobre o Canadá.Trump declarou na Truth Social que "o único objetivo desta fraude era a esperança do Canadá de que o Supremo Tribunal dos EUA viesse em seu 'socorro' relativamente às tarifas que utilizaram durante anos para prejudicar os Estados Unidos".“O anúncio deles deveria ter sido retirado imediatamente, mas transmitiram-no ontem [sexta-feira] à noite durante a World Series, sabendo que era uma fraude”, disse Trump numa publicação na Truth Social enquanto voava a bordo do avião presidencial Air Force One para a Malásia.“Devido à grave deturpação dos factos e ao ato hostil, vou aumentar a tarifa sobre o Canadá em 10% acima do que eles estão a pagar agora”, anunciou o presidente norte-americano.