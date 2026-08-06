Mais de onze mil polícias e militares estão destacados para garantir a segurança em Cali para a tomada de posse.
Mais de onze mil polícias e militares estão destacados para garantir a segurança em Cali para a tomada de posse.FOTO:EPA/Ernesto Guzman Jr
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Cali reforça segurança para a posse de ‘El Tigre’ e oposição sai às ruas

Abelardo de la Espriella quer descentralizar e a cerimónia não será em Bogotá. Rival da esquerda apela à “desobediência civil pacífica” enquanto o cessante Petro insiste que houve fraude eleitoral.
Susana Salvador
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