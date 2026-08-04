O comissário europeu Magnus Brunner.
O comissário europeu Magnus Brunner.Foto:EPA/Olivier Hoslet
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Bruxelas: regularização de migrantes “não é um bom sinal”, mas não teve ligação à crise de Ceuta

Os 27 expressaram na reunião dos ministros do Interior o seu apoio a Espanha e elogiaram a resposta rápida ao sucedido, acordando reforçar as fronteiras externas e os mecanismos de retorno.
Susana Salvador
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