Brasília. Raio deixa oito manifestantes pro-Bolsonaro feridos em estado grave

Vários manifestantes ficaram feridos e tiveram de ser levados a hospitais de Brasilia na tarde deste domingo, 25, ao serem atingidos pela descarga elétrica de um raio. O grupo aguardava para se juntar a uma caminhada a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, sob o nome “Acorda Brasil”, organizada pelo deputado Nikolas Ferreira, no Memorial JK (Juscelino Kubitscheck), no Eixo Monumental, região da capital brasileira, sob forte tempestade. O raio caiu pouco antes das 13 horas locais, 16 em Lisboa, e bombeiros que já controlavam a manifestação montaram imediatamente uma tenda de emergência para os primeiros atendimentos.Segundo dados oficiais, 72 pessoas receberam algum tipo de socorro, 24 tiveram de ser encaminhadas a hospitais – 13 para o Hospital de Base e 11 para o Hospital Regional da Asa Norte - e oito desses pacientes estavam em estado grave."Caiu um raio, e aí caiu todo mundo. A gente não entendeu nada, até conseguir se levantar e um acudir o outro, muita gente correndo. Os bombeiros e os serviços de urgência já estavam ali prontos mas era muita gente ao mesmo tempo. Caiu bem na nossa frente, bem perto do trio elétrico", relatou ao portal G1 o representante comercial Alfredo Santana.Era o sétimo e último dia de manifestações Acorda Brasil. O país tem 50 a 80 milhões de descargas elétricas por ano, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica brasileiro, o que torna o seu território o mais visado por trovoadas no mundo.