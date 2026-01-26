Brasil. Tarcísio presidente e Michelle vice ganha força como solução à direita
Internacional

Brasil. Tarcísio presidente e Michelle vice ganha força como solução à direita

Aliança entre governador de São Paulo e ex-primeira-dama revelada nos últimos dias anima quem não vê com bons olhos candidatura de Flávio Bolsonaro contra Lula nas presidenciais. Mas há resistências.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Brasil
Tarcísio de Freitas
presidenciais
edição impressa
Michelle Bolsonaro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt