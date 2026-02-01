Brasil. Presos do Mensalão, Ciro Gomes e carrasco de Dilma Rousseff nas eleições

As eleições de outubro de 2026 no Brasil vão marcar o regresso à política de nomes que marcaram a atualidade política do país nas últimas décadas mas que, dependendo dos casos, tiveram de mudar de partido, de enfrentar longos períodos de reflexão ou até a prisão. José Dirceu, Eduardo Cunha, Ciro Gomes, e não só, são alguns desses casos.As “travessias no deserto”, comuns em todas as geografias, são normais sobretudo no Brasil. O próprio Lula da Silva, atual presidente, antes de ser eleito para o terceiro mandato da sua carreira passou 581 dias preso, impedido de concorrer e com a reputação, no mínimo, arranhada. Alvo de impeachment, Dilma Rousseff não voltou a candidatar-se a cargos eletivos mas é hoje presidente do banco dos Brics, bloco que junta Rússia, Índia, China, África do Sul, o próprio Brasil, e outras nações.Por falar em impeachment, Collor de Mello, derrubado em 1992, esteve isolado politicamente por mais de uma década até regressar ao palco em 2007 como senador pelo estado de Alagoas. Há outros casos de sobrevivência política menos mediáticos, como os dos controversos Renan Calheiros, Jader Barbalho ou Anthony Garotinho, que sucumbiram a escândalos de corrupção, suspensões de mandatos, períodos de inelegibilidade, renúncias forçadas e até prisões efetivas mas voltaram a cargos de poder.O que torna especial o regresso dos proscritos nas eleições de 2026 é, além da ressurreição improvável de políticos dados como sepultados, a conjuntura de acirramento político no país. José Dirceu, que durante o primeiro governo de Lula exercia a função chave de ministro da Casa Civil com a tarefa de gerir as relações políticas entre executivo e legislativo, é visto pela direita como a eminência parda da esquerda – e até como “a representação do mal” por ter acumulado condenações no Mensalão e na Lava-Jato (esta posteriormente revertida). Em contrapartida, nesse contexto de acirramento, construiu uma espécie de aura no seu campo político por ter cumprido pena sem lamentos nem delações. “Acho extremamente importante a volta do José Dirceu à direção nacional”, disse Lula, em evento, ao comentar a eleição do velho companheiro para um cargo de chefia no PT, partido de ambos, em agosto passado. Agora, Dirceu, 79 anos, não só vai disputar um cargo no Congresso em outubro deste ano como já é um dos articuladores do cenário de sucessão a Lula no partido para 2030.Além dele, outros nomes relevantes do PT condenados no Mensalão, como Delúbio Soares, ex-tesoureiro, e João Paulo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, estão na corrida em 2026. Por sua vez, Eduardo Cunha, 67 anos, é visto pela esquerda quase como uma assombração. Evangélico, conservador e radical anti-PT, conduziu na Câmara dos Deputados o processo de impeachment de Dilma que elevaria o aliado Michel Temer ao Planalto em 2016 e, indiretamente, abriria o caminho para Jair Bolsonaro ganhar as presidenciais seguintes, em 2018. “Vou candidatar-me por Minas Gerais por ser a síntese do Brasil”, anunciou Cunha, referindo-se a um dos estados mais diversos do país. Além do regresso de Dirceu, à esquerda, e de Cunha, à direita, pelo centro volta Ciro Gomes. A travessia no deserto do eterno candidato presidencial é mais curta – afinal foi candidato em 2022 – mas sinuosa: mudou de partido, do PDT para o PSDB, e de objetivo, em vez do executivo federal, tenta conquistar o governo do Ceará, seu estado. A concluir, José Roberto Arruda, declarado inelegível há 15 anos, anunciou pré-candidatura a governador do Distrito Federal, cargo que exercia quando foi preso por “improbidade administrativa”.Principais exemplosJosé Dirceu: Líder estudantil na ditadura e braço direito de Lula no primeiro governo do hoje, outra vez, presidente, caiu em 2005 atingido pelo Mensalão. Em 2012, foi condenado por corrupção ativa nesse processo e, em 2016, a mais de 30 anos de prisão, na Lava-Jato. Em 2018 foi solto por decisão de um juiz do Supremo e, em 2024, viu anuladas todas as condenações \u0007por outro magistrado da corte. Vai concorrer \u0007a deputado e já voltou à direção do PT. Eduardo Cunha: Presidente da Câmara dos Deputados em 2016, conduziu o impeachment de Dilma. Logo depois, foi condenado a 15 anos de prisão na Lava-Jato por "corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas". Voltou a ser notícia em 2017 quando um empresário gravou conversa com Temer, onde supostamente o presidente pedia para manter pagamentos pelo silêncio de Cunha. Vai concorrer a deputado por Minas Gerais. Ciro Gomes: Candidato à presidência em 1998, obteve 11%. Quatro anos depois, 12%. E em 2018, 12,5%. Em 2022, no entanto, somou decepcionantes 3%. Na sequência, incompatibilizou-se com o partido, o PDT, por este se ter aliado a Elmano Gomes, do PT de Lula, atual governador do Ceará. É a esse posto, que foi seu de 1991 a 1994, que Ciro se candidata este ano, agora pelo PSDB.