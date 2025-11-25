Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Brasil. Incêndio no Ministério da Igualdade Racial faz três feridos (com vídeo)

O fogo foi causado pela explosão de uma subestação de energia. Um funcionário de manutenção sofreu queimaduras no corpo.
Carlos Nogueira
Um incêndio atingiu esta terça-feira, 25 de novembro, o Ministério da Igualdade Racial, em Brasília, do qual resultaram três feridos.

Segundo os bombeiros, citados pelo portal G1, uma das vítimas - um funcionário que fazia a manutenção - sofreu queimaduras no corpo, enquanto outras duas sofreram intoxicações por inalação de fumo. Todas elas foram transportadas para o hospital.

O fogo terá começado na sequência de uma explosão numa subestação de energia, que se encontra no subsolo das instalações do ministério, que tiveram de ser evacuadas.

Os bombeiros adiantaram ainda que outras 27 pessoas receberam assistência no local também por terem inalado fumo.

