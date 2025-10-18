Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Eduardo Bolsonaro está desde março a fazer lóbi a favor do pai nos EUA.
Internacional

Brasil. Filho de Bolsonaro deixa direita em cacos a um ano das eleições

Lóbi do deputado Eduardo Bolsonaro pelo aumento de tarifas dos EUA ao Brasil para pressionar governo e Supremo a favor do pai fez Lula subir nas sondagens e deixou conservadorismo em pé de guerra.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
