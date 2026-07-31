Brasil de Lula enfrentou a semana diplomática mais tensa da história
Foto: EPA/ANDRE COELHO
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Brasil de Lula enfrentou a semana diplomática mais tensa da história

Governo encara crises simultâneas com a principal potência mundial, os EUA, e com o principal vizinho, a Argentina. “O país parece a aldeia do Asterix”, resume académico
João Almeida Moreira
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