Brasil. Caos no Supremo só será resolvido após as eleições

“Consigno o meu pedido de vista”, disse Flávio Dino, um dos dez juízes do dividido Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF), oito horas depois do início da sessão do plenário do tribunal de terça-feira (15 de setembro) em que se esperava que a crise da instituição fosse resolvida. Um pedido de vista dos autos pode adiar, no limite, o processo em até 90 dias, ou seja, muito para lá das eleições presidenciais marcadas para dia 4 de outubro, a primeira volta, e 25, a segunda.Em causa estava uma discussão sobre se Alexandre de Moraes, o juiz debaixo de fogo depois de, supostamente, ter aconselhado o banqueiro corrupto Daniel Vorcaro a escapar da prisão num relatório da polícia que o colega de corte André Mendonça tornou público, devia ser investigado pelos pares. A ala mais próxima de Moraes, de que faz parte Dino, queria adiar esse julgamento e com o próprio Mendonça também sob eventual investigação por alegadamente ter motivações políticas.Quando o resultado estava em 4x4 – dois juízes consideraram-se suspeitos e não votaram – foi consignado o tal pedido de vista de Dino. Como Moraes conduziu o processo que levou à condenação de Jair Bolsonaro por golpe de estado e Mendonça foi indicado ao cargo no STF pelo ex-presidente, a disputa entre ambos contaminou as campanhas eleitorais de Lula da Silva e de Flávio Bolsonaro, às vésperas da votação de 4 de outubro. E resultou num embate acalorado entre os dois e outros magistrados ao longo da sessão de terça-feira transmitida em direto por dezenas de televisões e sites. “Mafioso”, “leviano”, “mentiroso” e “golpista” foram alguns dos adjetivos ouvidos. “O senhor faz parte de um grupo político que tentou dar um golpe neste país”, disse Moraes sobre Mendonça que gritou “mentira”. Gilmar Mendes, decano da corte, comparou Mendonça à máfia mas disse que até a organização criminosa tem códigos de ética. “Indecente”, acusou Mendes, “leviano, não me aponte o dedo”, reagiu Mendonça.Depois de Paulo Gonet, procurador-geral da República também citado nas gravações tornadas públicas por Mendonça, se pronunciar, o próprio Mendonça e Mendes voltaram a ofender-se. “É impressionante a desfaçatez desse sujeito investido de um sentimento policialesco”, disse o decano, “a desfaçatez de vossa excelência, me respeite”, contrapôs Mendonça. “A frustrante sessão do STF destinada a deliberar sobre a investigação do ministro Alexandre de Moraes – um imperativo – serviu ao menos para expor ao público as faces da atual divisão da corte”, escreveu o jornal Folha de S. Paulo em editorial.Ao lado de Moraes, ou seja de um julgamento dos dois, votaram Mendes, Dino e Cristiano Zanin. Pelo julgamento apenas de Moraes manifestaram-se Edson Fachin, presidente da corte, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o próprio Mendonça..Sessão histórica do Supremo vai prender Brasil à televisão.Como o Supremo se transformou no principal tema de campanha.Escândalo em torno de banqueiro deixa Supremo do Brasil em crise.Depois de Sergio Moro e Xandão, Brasil já tem um novo juiz bomba