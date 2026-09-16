A segurança no exterior do Supremo Tribunal Federal foi reforçada durante a sessão do plenário.
A segurança no exterior do Supremo Tribunal Federal foi reforçada durante a sessão do plenário.FOTO: EPA/Andre Borges
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Brasil. Caos no Supremo só será resolvido após as eleições

Juízes trocam insultos em sessão atribulada mas não chegam a conclusão nenhuma e arrastam desgaste institucional pelos próximos meses.
João Almeida Moreira
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