Registo nas Cataratas do Iguaçu, estado do Paraná.Foto: Embratur
Brasil atinge recorde de turistas internacionais com 9,3 milhões de visitantes

A subida foi de 37,1% em relação a 2024, ano que havia sido o recorde até então. Viajantes europeus somaram 1,2 milhões.
Amanda Lima
O Brasil recebeu 9.287.196 chegadas de turistas estrangeiros em 2025, o maior volume da série histórica. O número equivale a quase três mil voos internacionais com desembarque no território nacional ao longo do ano.

O resultado representa uma subida de 37,1% em relação a 2024. Até então, este havia sido o ano recorde. O número de visitantes superou a meta prevista no Plano Nacional de Turismo de 2024 a 2027. A expetativa para o ano passado era alcançar 6,9 milhões de chegadas internacionais.

Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, os números representam negócios. “O resultado é reflexo de uma estratégia inovadora que deu muito certo para ampliar a nossa conectividade. Foi um ano de recordes, que se traduziram em novas oportunidades para o povo, empreendedores a desenvolverem-se, emprego e rendimento a serem gerados no nosso país a partir desse motor económico que é o turismo”, afirmou o chefe da agência de turismo, citado em comunicado.

No mês de dezembro, o país registou um crescimento de 11% na entrada de turistas internacionais, em comparação com o período homólogo. Ao todo, foram 896.488 visitantes estrangeiros, aproximadamente 90 mil a mais do que no mesmo mês de 2024. Assim, dezembro foi o quarto melhor mês do ano em volume de chegadas internacionais, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março, a alta temporada de verão.

Turistas europeus são mais de 1 milhão

Viajantes da França, Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, juntos, somaram 1.274.567 visitantes. O principal mercado emissor para o Brasil é a vizinha Argentina, com 3.386.823 turistas. Logo atrás está o Chile, com 801.921 visitantes. A completar o top três estão os Estados Unidos, que somaram 759.637 chegadas ao Brasil em 2025.

A cidade de São Paulo continua a ser a principal porta de entrada, seguida do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar está o Rio Grande do Sul. O aeroporto da capital, Porto Alegre, foi reaberto gradualmente no ano passado, após as cheias que danificaram parte das instalações. A TAP retomou os voos diretos de Lisboa para a capital gaúcha em abril.

