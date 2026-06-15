Bombardeiro B-52 despenha-se na Base Aérea de Edwards (com vídeo)

Um bombardeiro estratégico B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) sofreu um acidente esta segunda-feira, 15 de junho, nas imediações da Base Aérea de Edwards, na Califórnia. A aeronave despenhou-se pouco depois da descolagem, durante um voo de rotina.. O incidente, ocorrido pelas 11h20 (19h20 em Lisboa), mobilizou de imediato equipas de resgate e segurança da base, um centro nevrálgico para a aviação militar e ensaios experimentais. À hora de publicação desta notícia, a USAF não tinha ainda confirmado o estado exato dos cinco tripulantes a bordo, mantendo um perímetro de segurança rigoroso na zona do impacto, que não atingiu áreas residenciais.. A Força Aérea iniciou a recolha de destroços para determinar a causa da queda, um procedimento padrão que deverá envolver peritos do Conselho de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Este é um evento invulgar para o emblemático bombardeiro, cuja fiabilidade tem sido o pilar da dissuasão nuclear norte-americana há décadas.Boeing B-52 Stratofortress, um pilar da Defesa americanaO B-52 Stratofortress é um bombardeiro pesado de longo alcance, capaz de transportar até 32.000 quilogramas de armamento. Entrou ao serviço em 1955 e, apesar da idade da sua estrutura, tem sido sucessivamente modernizado para operar tecnologias de última geração.Quando foi introduzido ao serviço, nos anos 50, cada unidade custava aproximadamente 928.000 dólares da época. Foram construídas 744 unidades deste bombardeiro entre 1952 e 1962. Atualmente, a Força Aérea dos EUA mantém uma frota ativa de cerca de 76 unidades, que deverão permanecer em serviço até à década de 2050.