Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O ministro das Finanças Lars Klingbeil e o chanceler Friedrich Merz esta terça-feira no Parlamento alemão.
O ministro das Finanças Lars Klingbeil e o chanceler Friedrich Merz esta terça-feira no Parlamento alemão.CLEMENS BILAN / EPA
Internacional

Berlim corta na compra de armas aos EUA

Plano alemão para o próximo ano destina apenas 8% das aquisições a empresas americanas. Entre 2020 e 2024, foram 70%.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Estados Unidos
Alemanha
armamento militar
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt