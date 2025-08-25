Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
François Bayrou voltou a defender a redução da dívida da França.
François Bayrou voltou a defender a redução da dívida da França.EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Internacional

Bayrou convoca voto de confiança que oposição vê como uma “demissão”

Primeiro-ministro centrista coloca o seu destino nas mãos da Assembleia Nacional. Da extrema-direita à extrema-esquerda, partidos já disseram que vão votar contra no dia 8 de setembro.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
Internacional
François Bayrou
moção de confiança
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt