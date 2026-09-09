Avião de Zelensky "quase foi atingido" por drone quando viajava da Moldávia para a Noruega
O avião que transportava o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para Oslo, para o funeral do rei da Noruega, "quase foi atingido" por um drone na terça-feira, quando levantou voo a partir da Moldávia.
A revelação foi feita esta quarta-feira pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere, à emissora pública NRK. "O avião quase foi atingido por um drone quando estava prestes a levantar voo da Moldávia. Esta é a realidade que está a enfrentar", afirmou.
Zelensky compareceu esta quarta-feira no funeral do rei Harald V da Noruega, que morreu a 28 de agosto, aos 89 anos, marchando atrás do caixão juntamente com outros chefes de Estado no centro de Oslo e deixou o país nórdico logo após o final da cerimónia.
Stoere havia declarado, em comunicado na terça-feira, que se reuniria com o líder ucraniano nessa noite, e que as discussões se concentrariam na defesa aérea da Ucrânia.
Já Zelensky tinha dito que também haveria discussões com empresas participantes na iniciativa Freyja, que visa criar um sistema antibalístico europeu, durante a sua visita à Noruega.