Avião de carga sai da pista do aeroporto de Hong Kong e cai no mar. Dois trabalhadores morreram

Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, 20 de outubro, em Hong Kong quando um avião de carga colidiu com um veículo no solo durante a aterragem, antes de sair da pista e cair no mar, informou a polícia.Fotos e vídeos divulgados pela comunicação local mostram a fuselagem da aeronave parcialmente submersa, com dispositivo de evacuação de emergência acionado. A parte dianteira do avião ficou acima da água, junto à costa, e cauda da aeronave ficou destruída.. Um avião de carga Boeing 744 proveniente dos Emirados Árabes Unidos “saiu da pista norte após a aterragem e caiu no mar”, informou o Departamento de Aviação Civil de Hong Kong através de um comunicado.“De acordo com as primeiras informações, os quatro membros da tripulação a bordo (do avião) foram resgatados e transportados para o hospital, enquanto dois membros do pessoal de terra foram atingidos e caíram no mar”, acrescentou o Departamento de Aviação Civil.Um dos homens a bordo do veículo, de 30 anos, foi declarado morto no local. Outro ocupante, de 41 anos, foi declarado morto depois de ter sido transportado de urgência para o hospital.Segundo Man Ka-chai, chefe de investigação da Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIA), o voo EK9788 da Emirates SkyCargo, operado pela turca Air ACT Cargo, foi autorizado a aterrar normalmente, mas não emitiu qualquer sinal de emergência antes de perder o controlo e atravessar o gradeamento até ao mar.O avião, proveniente do aeroporto Al Maktoum (DWC), tocou a pista norte (07L/25R) por volta das 03:50 locais (20:50 de domingo em Lisboa), onde embateu num veículo de patrulha com dois trabalhadores antes de se despenhar.O diretor de operações da Autoridade Aeroportuária, Steven Yiu, assegurou que o veículo “se encontrava na zona de patrulha autorizada” e que as condições meteorológicas e da pista eram “ótimas” no momento do sinistro.Segundo Yiu, as duas vítimas tinham mais de uma década de experiência em operações aeroportuárias.. A pista norte do aeroporto foi temporariamente fechada, informaram as autoridades. As outras duas pistas continuam em funcionamento.Uma dúzia de voos de transporte de carga foram cancelados, mas o tráfego de passageiros não parece ter sido afetado, segundo o jornal South China Morning Post.Os serviços de investigação especializados “vão investigar as causas do acidente”, disse um porta-voz do Departamento de Transportes e Logística.O aeroporto de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, começou a operar a sua terceira pista em novembro passado. A ampliação da plataforma custou 142 mil milhões de dólares de Hong Kong (18 mil milhões de dólares) e levou oito anos para ser concluída.Os promotores do projeto afirmam que este deve preservar a competitividade internacional do aeroporto.