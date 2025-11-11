Avião de carga militar turco despenha-se na Geórgia. Seguiam 20 pessoas a bordo

Um avião de carga militar turco, um C-130, despenhou-se esta terça-feira, 11 de novembro, na Geórgia, informou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Pelo menos 20 pessoas seguiam a bordo da aeronave, mas autoridades ainda não especificaram o número exato de vítimas. "Estamos profundamente tristes ao saber que um dos nossos aviões militares C-130, que fazia o trajeto do Azerbaijão para o nosso país, caiu perto da fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão", declarou o chefe de Estado.Durante um evento na capital turca, Ancara, Erdogan recebeu um bilhete dos seus assessores e referiu-se à queda do avião militar no final do seu discurso. "Se Deus quiser, vamos superar este acidente com o mínimo de dificuldades. Que Deus dê descanso à alma de nossos mártires e que possamos estar com eles através das nas nossas orações", disse.Erdogan indicou que estão em curso operações de busca e salvamento, em coordenação com as autoridades da Geórgia e do Azerbaijão. "Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires", referiu ainda.O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, expressou as condolências ao homólogo turco e afirmou: "Ficamos profundamente tristes com a trágica notícia da perda de militares na queda de um avião de carga militar da Força Aérea Turca, que decolou de Ganja e caiu em território georgiano."O Ministério do Interior da Geórgia indicou que o C-130 turco caiu em Sighnaghi, perto da fronteira com o Azerbaijão, e informou que uma investigação foi aberta. .Os meios de comunicação locais disseram, sem referir números, que havia militares turcos e azeris a bordo.O C-130 Hercules, fabricado pela empresa norte-americana Lockheed Martin (LMT.N), é um avião de transporte de carga, tropas e equipamento. É descrito como uma aeronave de transporte militar quadrimotora turbo-hélice capaz de utilizar pistas não preparadas para descolagens e aterragens. A sua estrutura versátil permite a utilização também para outros fins, incluindo como avião de ataque e para operações de assalto e reconhecimento aéreo. Atualmente é considerada uma das principais aeronaves de transporte tático para muitas forças armadas.Em atualização