EUA. Avião da United Airlines perde roda em aterragem brusca no aeroporto de Orlando (vídeo)
Um vídeo que se tornou viral na rede social X mostra as rodas traseiras da aeronave a tocar no solo, seguidas pelo trem de aterragem dianteiro, de onde se soltou a roda.
David Pereira
Publicado a
A roda dianteira de um avião da United Airlines soltou-se durante uma aterragem brusca durante o fim de semana no principal aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu quando o voo 2323 chegava à Florida após uma viagem de duas horas a partir de Chicago, também nos Estados Unidos, na manhã de domingo, 18 de janeiro.

Um vídeo que se tornou viral na rede social X mostra as rodas traseiras da aeronave a tocar no solo, seguidas pelo trem de aterragem dianteiro. Foi precisamente uma das rodas do trem de aterragem dianteiro que se soltou devido ao impacto no asfalto e rolou para uma zona relvada.

A United Airlines indicou ao The Independent que o incidente pode ser atribuído a um "problema mecânico durante a aterragem".

A companhia aérea explicou que os passageiros foram levados de autocarro para o terminal enquanto uma equipa da United Airlines removia a aeronave da pista, sem que tenha havido registo de feridos.

Chegou a ser decreta uma breve interrupção de voos em Orlando, mas a atividade foi retomada pouco depois.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) afirmou, em comunicado, que a "aeronave ficou inoperacional após ter realizado uma aterragem brusca", tendo acrescentado que foi aberta uma investigação ao incidente.

