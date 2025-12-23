Avião da Marinha do México despenha-se no Texas e faz cinco mortos, entre os quais uma criança de 2 anos

Pelo menos cinco pessoas morreram, entre as quais uma criança de dois anos, na queda de um avião da Marinha mexicana nas águas da Baía de Galveston, no estado norte-americano do Texas quando realizava o transporte médico de doentes com queimaduras. O acidente verificou-se na tarde de segunda-feira, 22 de dezembro, tendo sido resgatadas duas pessoas com vida, enquanto outra continua desaparecida de acordo com uma informação divulgada pela estação de televisão norte-americana CNN, que cita fonte da Guarda Costeira dos EUA. A bordo da aeronave estavam oito pessoas: quatro membros da tripulação da Marinha mexicana e quatro civis.Uma das pessoas resgatadas da água foi uma mulher, que ficou presa nos destroços do avião e acabou por ser salva por um morador daquela zona, ainda antes de terem chegado as equipas de salvamento..Ao mesmo tempo que decorrem buscas pela pessoa desaparecida, a Guarda Costeira já iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente. Em comunicado, a Marinha do México informou apenas que o avião teve um "incidente" durante a aproximação a Galveston. De acordo com testemunhas citadas pela CNN, a visibilidade na zona era muito reduzida devido ao nevoeiro. Para já, sabe-se que o avião, um pequeno bimotor turboélice, viajava entre Mérida, capital do estado mexicano de Yucatán, e o Aeroporto Internacional de Galveston Scholes, localizado a cerca de 80 quilómetros a sudeste de Houston.A Marinha do México informou que costuma fornecer transporte de emergência para crianças com queimaduras graves para o Hospital Infantil Shriners em Galveston, numa missão coordenada com uma fundação.