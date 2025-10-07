Autarca alemã recém-eleita esfaqueada. Está em estado crítico

Uma autarca alemã recém-eleita foi esfaqueada esta terça-feira, 7 de outubro, encontrando-se em estado crítico. Iris Stalzer, social-democrata, deveria assumir o cargo de presidente da Câmara de Herdecke, na região de Ruhr, em novembro, depois de ter sido eleita há uma semana.Iris Stalzer, 57 anos, foi encontrada por um dos filhos, depois de se ter arrastado até casa após ter sido esfaqueada nas costas e na barriga. Desconhece-se para já se o crime teve motivações políticas.De acordo com o jornal Bild, o filho adotivo da autarca, de 15 anos, saiu algemado de casa e com um fato de proteção, mas, segundo as autoridades, isso aconteceu para proteger as provas. Terá dito à polícia que a mãe foi atacada por vários homens. A outra filha, também adotiva, de 17 anos, estava em casa no momento do crime.A vítima, advogada de direito do trabalho, está há muitos anos ligada à política local.