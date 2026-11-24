Atentado com carro-bomba faz 12 feridos na Colômbia
A explosão de um carro-bomba junto ao edifício do Governo da província de Meta, no centro da Colômbia, provocou na noite de segunda-feira, 23 de novembro, pelo menos 12 feridos e danos materiais consideráveis nos edifícios circundantes.
Segundo os meios de comunicação locais, a explosão ocorreu cerca das 21h30 locais (02:30 hora TGM de terça-feira) na praça em frente à sede do Governo departamental. As primeiras imagens mostram fachadas destruídas, telhados arrancados, janelas partidas, numerosos destroços espalhados pela área e uma grande cratera no local onde se encontrava o veículo.
Um restaurante da zona ficou totalmente destruído e algumas fontes admitem que a estrutura do edifício do Governo de Meta possa ter sido comprometida, existindo o risco de colapso.
Equipas de emergência deslocaram-se ao local para prestar assistência às vítimas, enquanto os hospitais de Villavicencio foram colocados em estado de alerta. A Polícia Militar e elementos dos serviços de informação iniciaram igualmente operações de segurança e investigação para determinar a autoria do atentado.
"Acabam de perpetrar um atentado com explosivos contra o Governo de Meta. Estou à espera dos relatórios oficiais. Que Deus permita que não haja vítimas mortais", escreveu nas redes sociais o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella.
O chefe de Estado atribuiu o ataque ao "desespero do narcoterrorismo" perante a ofensiva lançada pelas autoridades desde que assumiu funções, há cerca de quatro meses. De la Espriella garantiu ainda que o seu Governo não dialogará com grupos narcoterroristas e prometeu uma resposta "firme e implacável" das forças de segurança.
Numa outra publicação, horas depois, Abelardo de la Espriella confirmou não haver registo de vítimas e deixou "um aviso aos narcoterroristas responsáveis: responderão por cada gota de sangue que derramaram e por cada negócio e propriedade que destruíram". "Far-vos-emos pagar: este ataque não ficará impune", escreveu.
"Tal como fizemos contra outras organizações criminosas, mobilizaremos todo o poder do Estado para vos caçar, desmantelar as vossas organizações e neutralizar-vos", disse ainda.
A Defensoria do Povo condenou "veementemente" o atentado, alertando que o uso de explosivos em áreas urbanas representa uma ameaça grave à população civil e apelando ao reforço das medidas de prevenção e protecção.
Também várias autoridades locais repudiaram o ataque, incluindo o presidente da câmara de Medellín, Federico Gutiérrez, que defendeu a necessidade de libertar o país dos grupos armados responsáveis por este tipo de atentados.