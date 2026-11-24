"Acabam de perpetrar um atentado com explosivos contra o Governo de Meta. Estou à espera dos relatórios oficiais. Que Deus permita que não haja vítimas mortais", escreveu nas redes sociais o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella.

O chefe de Estado atribuiu o ataque ao "desespero do narcoterrorismo" perante a ofensiva lançada pelas autoridades desde que assumiu funções, há cerca de quatro meses. De la Espriella garantiu ainda que o seu Governo não dialogará com grupos narcoterroristas e prometeu uma resposta "firme e implacável" das forças de segurança.

Numa outra publicação, horas depois, Abelardo de la Espriella confirmou não haver registo de vítimas e deixou "um aviso aos narcoterroristas responsáveis: responderão por cada gota de sangue que derramaram e por cada negócio e propriedade que destruíram". "Far-vos-emos pagar: este ataque não ficará impune", escreveu.

"Tal como fizemos contra outras organizações criminosas, mobilizaremos todo o poder do Estado para vos caçar, desmantelar as vossas organizações e neutralizar-vos", disse ainda.