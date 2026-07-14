Um F-16 dos EUA descola de um local não identificado.
Um F-16 dos EUA descola de um local não identificado.Noah Tancer / Força Aérea dos EUA
Internacional

Ataques intensificam-se e Trump reverte política de taxar navios

Presidente dos EUA alega que reis e emires vão investir nos EUA como alternativa à taxa que iria entrar em vigor. Dois mortos e 14 feridos em ataque iraniano a petroleiros.
César Avó
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