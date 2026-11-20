As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) realizaram esta sexta-feira (20 de novembro) um ataque aéreo no centro da Faixa de Gaza contra vários operacionais do braço armado do Hamas que se encontravam reunidos para preparar ataques contra civis e militares israelitas, divulgaram as próprias forças armadas israelitas.

Segundo os órgãos de comunicação social palestinianos, o bombardeamento ocorreu na zona do campo de refugiados de Al-Bureij e provocou quatro mortos.

Numa nota divulgada através da rede social X, o exército israelita adiantou que a operação teve como objetivo "eliminar a ameaça que representavam", sublinhando que os resultados detalhados da ação serão divulgados posteriormente.

"Entre os visados encontravam-se terroristas da unidade Nukhba, bem como terroristas que se infiltraram em Israel durante o massacre de 07 de outubro", referiram as IDF no mesmo comunicado.

A unidade Nukhba constitui a força de operações especiais das Brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço militar do movimento islamita palestiniano.

De acordo com relatos da imprensa palestiniana citados por meios internacionais, as quatro vítimas mortais do ataque em Al-Bureij foram identificadas como Yousef al-Ayadi, Mahmoud Abu Hweishil, Mustafa al-Ouaini e Yousef Abu Gharqoud.

Até ao momento, as autoridades militares israelitas não confirmaram oficialmente estas identidades nem especificaram quais dos visados integravam a força Nukhba.

Segundo a versão das IDF, os elementos atingidos "promoveram ataques e trabalharam no sentido de restabelecer as capacidades das organizações terroristas em Gaza, numa violação sistemática do cessar-fogo".

O bombardeamento desta sexta-feira ocorre um dia depois de o exército israelita ter anunciado a conclusão de uma rara incursão terrestre naquela mesma região central do enclave, nas imediações dos campos de refugiados de Al-Bureij e Nuseirat.

Apesar da trégua mediada pelos Estados Unidos e firmada em outubro de 2025 - após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra território israelita a 07 de outubro de 2023 -, Israel tem mantido operações militares pontuais na Faixa de Gaza. Ambos os lados trocam regularmente acusações de violação do acordo.

De acordo com um levantamento realizado pela AFP baseado nos dados do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mas cujos números as Nações Unidas consideram fiáveis, mais de 1600 palestinianos morreram desde o início do cessar-fogo.

No mesmo período, as forças armadas israelitas registaram a morte de sete soldados e de um prestador de serviços civil.