Ataque informático compromete quase todo o catálogo da plataforma Spotify

A plataforma sueca de música Spotify foi alvo de um ataque informático de grande dimensão que terá comprometido quase a totalidade do seu catálogo, confirmou esta terça-feira, 23 de dezembro, a empresa.A Spotify informou que uma investigação preliminar concluiu que terceiros obtiveram acesso não autorizado a metadados públicos e recorreram a “táticas ilícitas” para contornar os sistemas de gestão de direitos digitais (DRM), permitindo o acesso a parte dos ficheiros áudio da plataforma.A empresa acrescentou que o ataque ocorreu na segunda-feira e que as equipas técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos.Entretanto, o grupo de ‘hackers’ Anna’s Archives reivindicou a autoria do ataque, afirmando ter roubado cerca de 86 milhões de ficheiros de música, o que corresponderia a aproximadamente 99,6% do catálogo total do Spotify.Segundo os ativistas, o objetivo da operação foi “construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação”.O Spotify não confirmou os números avançados pelo grupo nem esclareceu se dados de utilizadores foram afetados pelo ataque.