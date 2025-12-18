Assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul adiada para janeiro

A assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) vai ser adiada para janeiro, confirmou esta quinta-feira, 18 de dezembro, fonte europeia à Lusa.Fonte europeia disse à Lusa que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou os líderes da UE de que adiou a viagem a Brasília para assinatura do acordo para janeiro de 2026.O Brasil ia organizar no sábado, 20 de janeiro, uma reunião para a assinatura do acordo que está a ser negociado há décadas.No início da semana, o Parlamento Europeu aprovou as cláusulas de salvaguarda para os produtores europeus, que inclui a monitorização das flutuações do mercado e a possibilidade de aplicar taxas alfandegárias unilaterais para evitar que os produtores dos 27 sejam prejudicados pelas importações provenientes dos países do Mercosul.O Mercosul é constituído pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia..França insiste que acordo com Mercosul não pode ser assinado\n.Von der Leyen pede luz verde para concluir acordo com Mercosul\n\n\n.P&R. Negociação entre UE e Mercosul começou há 26 anos e espera-se que esteja perto do fim