Sébastien Lecornu (atrás) sacrificou a reforma-chave do presidente Emmanuel Macron.EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
Internacional

Assembleia Nacional suspende contestada reforma das pensões de Macron

Suspensão até 1 de janeiro de 2028 tinha sido proposta por Lecornu para evitar que os socialistas censurassem o seu governo.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Emmanuel Macron
França
Internacional
Marine Le Pen
Sébastien Lecornu

