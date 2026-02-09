Assalto à mão armada a carrinha de valores blindada em plena autoestrada no sul de Itália (veja as imagens)

Dois assaltantes foram esta segunda-feira, 9 de fevereiro, detidos pela polícia italiana na sequência de um assalto à mão armada a uma carrinha de transporte de valores blindado na autoestrada 613, que liga as cidades de Lecce e Brindisi, no sul de Itália.Após ter sido dado o alerta, os Carabinieri [corpo nacional de gendarmeria da República Italiana] lançaram uma grande operação de busca, tendo detido com sucesso dois elementos do gangue após uma perseguição em zonas rurais entre Brindisi e Lecce.Os dois assaltantes foram detidos e levados para uma esquadra, enquanto prosseguem as investigações para localizar os restantes cúmplices.Segundo as imagens captadas, o ataque foi levado a cabo por uma unidade de comando composta por vários homens, que utilizou força militar. A autoestrada foi bloqueada por veículos estacionados, sendo que um foi incendiado para forçar a paragem do carrinha de valores. O pânico instalou-se entre os condutores, que ficaram subitamente presos no trânsito. . Os assaltantes tentaram abrir o carro blindado com recurso a explosivos, mas o assalto falhou, tendo os membros do grupo fugido, alguns em carros roubados a automobilistas que passavam no local.A resposta imediata das forças policiais resultou numa perseguição feroz, que terminou com a detenção de dois suspeitos, considerados membros ativos do gangue.Não houve registo de feridos. O incidente causou grande transtorno no trânsito, tendo a autoestrada sido encerrada durante várias horas para permitir a realização de investigações e a remoção dos veículos incendiados.As investigações prosseguem para reconstituir todo o ataque, identificar todos os responsáveis e esclarecer possíveis ligações com outros assaltos semelhantes na região.