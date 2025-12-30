Assalto a banco na Alemanha rende cerca de 30 milhões de euros aos ladrões

Um assalto a uma agência bancária em Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, causou um prejuízo de cerca de 30 milhões de euros, anunciou esta terça-feira, 30 de dezembro, a polícia alemã.Segundo um porta-voz da polícia local, os suspeitos esvaziaram mais de três mil cofres de uma agência da caixa económica local, levando dinheiro, joias e ouro.Tendo em conta que cada cofre continha um valor médio segurado de cerca de 10 mil euros, os investigadores estimaram perdas totais na ordem dos 30 milhões de euros.O banco esteve encerrado durante o dia por motivos de segurança, após dezenas de clientes se terem concentrado à porta do mesmo, preocupados com os seus bens.O jornal alemão Bild divulgou um vídeo onde se pode ver várias pessoas a tentar forçar a entrada no edifício, apesar da presença policial. A situação apenas foi controlada ao início da tarde..O método utilizado no assalto está a intrigar os investigadores, uma vez que os assaltantes abriram um buraco no cofre com um berbequim de grandes dimensões, numa operação descrita como altamente profissional.A polícia acredita que os suspeitos aproveitaram o período de encerramento durante o Natal para atuar.Está em curso uma investigação, não tendo sido efetuada qualquer detenção até ao momento.Testemunhas relataram ter visto vários homens a transportar sacos volumosos nas escadas de um parque de estacionamento adjacente entre sábado e domingo. Imagens de videovigilância analisadas pela polícia mostram ainda um carro preto, com matrícula roubada e conduzido por homens mascarados, a sair do mesmo local na madrugada desta segunda-feira.O arrombamento foi descoberto nesta segunda-feira, após um alarme de incêndio ter sido acionado, o que levou os bombeiros ao local.